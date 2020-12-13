В Арцах возвратились 38 341 человек, обезврежены 4 811 взрывоопасных предметов

Российским контингентом миротворческих сил продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт Министерства обороны РФ, российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 634 беженцев. Всего в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 38 341 человек.

Специалистами Российского контингента миротворческих сил продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки проведена инженерная разведка

и разминирование местности в СТЕПАНАКЕРТЕ. Очищены 8 га территории, 7 км дорог, в том числе улица маршала Баграмяна в городе СТЕПАНАКЕРТ, и 50 зданий, обнаружены и вывезены для уничтожения 51 неразорвавшийся боеприпас. Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе (с 23 ноября 2020 г.) очищены от неразорвавшихся боеприпасов 156,97 га территории, 38,1 км дорог, 375 домостроений, в том числе 8 социально значимых объектов, обнаружены и обезврежены 4 811 взрывоопасных предметов.

Обеспечена безопасность работы восстановительной бригады по ремонту объектов энергетической инфраструктуры, поврежденной в ходе боевых действий. За сутки восстановлено

500 м и одна опора линий электропередач, а также 800 м дублирующего участка газопровода в районе населенного пункта ЛЫСОГОРСКИЙ.

Совместно с ремонтной бригадой жилищно-коммунальной службы проводятся работы по ремонту и восстановлению мест проживания беженцев в МАРДАКЕРТЕ. Всего восстановлены 18 домов и 5,3 км линий электропередач.

Российской выездной врачебной бригадой в населенном пункте АЙГЕСТАН оказана амбулаторно-поликлиническая помощь 23 местным жителям, в том числе 2 детям. Всего российскими военными медиками оказана помощь 471 жителю Нагорного Карабаха, среди которых 54 ребенка.

Российским контингентом миротворческих сил во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста и МЧС Нагорного Карабаха продолжается поиск и передача тел погибших в ходе боевых действий.

Организована работа «горячей линии» по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. С начала ее работы принято 472 обращения. Все обращения переданы в поисковые группы Центра примирения сторон.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Все действия российского контингента миротворческих сил выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.