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В Армении ожидаются осадки. Потеплеет  на 4-6 градусов

В Армении ожидаются осадки. Потеплеет  на 4-6 градусов

На территории Армении  днем 12-го декабря,  13-14 декабря  ожидается погода без осадков.

В отдельных местах ночью и в утреннее время ожидается туман, с 15-16 декабря  в большинстве регионов время от времени, ночью 17-го декабря - в отдельных регионах, ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега.

Ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью постепенно повысится на 4-6, днем - на 2-4 градуса.

 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в   Ереване днем 12-го декабря,  13-14 декабря и 17 декабря  ожидается погода без осадков, с 15-16 время от времени ожидаются дожди. Ночью и  утром ожидается туман.


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