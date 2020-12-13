Арцахцы продолжают возвращаться из Ширакской области в Арцах

Население, временно перемещенное из Арцаха из-за карабахского конфликта, продолжает возвращаться из Ширакской области в Арцах. По состоянию на 12 декабря, в родные места вернулись уже 1000 арцахцев.

Об этом Арменпресс сообщила помощник губернатора Ширакской области Эмма Багдасарян.

С 27 сентября в Ширакскую область из разных регионов Арцаха приехали 2500 арцахцев. В основном они поселились в Гюмри. У большинства жителей Арцаха, приехавших в Ширакскую область, есть родственники и друзья в Гюмри, или они сами ранее проживали в Гюмри. В сельской местности поселилось меньше людей.

«На данный момент в области проживает 1800 арцахцев, фактически это число немного отличается от статистики миграционной службы. По данным миграционной службы, в настоящее время в регионе проживает 1439 арцахцев. Причина в том, что некоторые граждане не зарегистрированы в общинах или же зарегистрированы лишь некоторые члены семей», - сказала Эмма Багдасарян.

Относительно возвращения людей в Арцах из Ширака, помощник губернатора области отметила, что в последние дни этот поток несколько уменьшился из-за опасений и неуверенности жителей. Некоторые семьи вернулись в Ширакскую область после возвращения в Арцах — из-за проблем с местожительством и страха.

Арменуи Мхоян