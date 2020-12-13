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Действия Баку делают  деоккупацию территорий Арцаха императивом. МИД  Армении

Действия Баку делают  деоккупацию территорий Арцаха императивом. МИД  Армении

МИД Армении выступил с заявлением о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня в Арцахе 11 декабря, отметив, что эти действия официального Баку делают более настоятельной необходимость ликвидации последствий недавней азербайджанской агрессии, включая деоккупацию Арцаха и возвращение арцахских армян в свои дома.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел  Республики Армения.

«11 декабря около 20:40 часов, воспользовавшись тем фактом, что в этой части Республики Арцах миротворческие силы не размещены, спецподразделения вооруженных сил Азербайджана предприняли атаку на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана в районе населенных пунктов Ин Тагер и Хцаберд Гадрутского района, в результате чего шесть военнослужащих Армии обороны получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Азербайджанские силы продолжили провокационные действия и сегодня — в направлении населенных пунктов Мец Шен и Ин Шен Гадрутского района.

Решительно осуждая это грубое нарушение обязательств, взятых высшим военно-политическим руководством Азербайджана в трехстороннем заявлении о прекращении боевых действий и размещении российских миротворцев, подчеркиваем, что указанные действия имеют целью обесценить присутствие миротворческих сил Российской Федерации в зоне конфликта.   

Азербайджанская сторона, оставаясь верной своему традиционному стилю действий, спровоцировала это действие в дни визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион. По сути, этот вызов против усилий стран-сопредседателей является продолжением воинственных и неприемлемых заявлений руководителей Турции и Азербайджана в адрес армянского народа, сделанных  во время состоявшегося на днях в Баку парада. Подобный стиль действий еще раз демонстрирует турецко-азербайджанскую экспансионистскую политику, которая продолжает подрывать региональную безопасность и стабильность и чревата распространением на соседние регионы

В свете данных действий официального Баку, ликвидация последствий последней азербайджанской агрессии, в том числе деоккупация территорий Арцаха и возвращение армян Арцаха в места своего проживания, становятся еще более обязательными.

Учитывая безнаказанность Азербайджана за нарушение своих международных обязательств с применением силы и его последствия, призываем страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ безоговорочно, четко и адресно отреагировать на эти действия азербайджанской стороны, направленные на нарушение прекращения огня, этнические чистки и захват армянских населенных пунктов», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел  Республики Армения.


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