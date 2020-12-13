Баку подтвердил гибель 4 азербайджанских военнослужащих

Министерство обороны и Служба государственной безопасности Азербайджана подтверждают, что в результате боевых действий в Арцахе, имевших место 11 декабря, погибли 4 азербайджанских военнослужащих, 2 ранены.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

В сообщении Министерства обороны Республики Армения относительно нарушения режима прекращения огня, установленного трехсторонним заявлением, говорится:

«12 декабря подразделения Вооруженных сил Азербайджана, собрав дополнительный личный состав, военную технику, в том числе тяжелую артиллерию, в нарушение требований трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября, нанесли удар по селам Ин Тагер и Хцаберд в Гадрутском районе Республики Арцах.

В результате боев, продолжавшихся нескольких часов, противнику удалось войти в село Ин Тагер, а также вплотную подойти к селу Хцаберд.

В результате возобновления боевых действий, начавшихся вследствие азербайджанской провокации, у армянской стороны шесть раненых, у противника есть жертвы и раненые.

Министерство обороны Республики Армения строжайше осуждает провокацию вооруженных сил Азербайджана. Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ключевым требованием подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана заявления - о прекращении боевых действий, и ставит под угрозу хрупкий мир, достигнутый благодаря непосредственным усилиям президента России.

Действия азербайджанской стороны немедленно стали предметом обсуждения с руководством российского миротворческого контингента, дислоцированного в Арцахе.

Находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации министр обороны РА Вагаршак Арутюнян также обсудил этот вопрос во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Добавим: как и вчера поздно вечером, так и в настоящий момент в Гадрутском районе между военнослужащими Армении, России и Азербайджана ведутся переговоры по урегулированию ситуации и возвращению сторон на прежние позиции. О дальнейшем развитии ситуации будет предоставлена дополнительная информация».