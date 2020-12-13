На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги
13:10, 13 Декабрь, 2020
Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, закрыты.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспорта.
Согласно информации, полученной МЧС из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
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