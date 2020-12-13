Международный противоминный центр МО РФ обследуют частные дома и участки в Степанакерте

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ.

Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности в районе аэропорта «Степанакерт», частных домов, приусадебных участков, а также вокруг опор линий электропередач, обеспечив безопасность работы восстановительной бригады по ремонту объектов энергетической инфраструктуры, поврежденной в ходе боевых действий.

За сутки очищено около 12 га территории, обследовано 130 зданий, обнаружено и вывезено для уничтожения 172 взрывоопасных предмета.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 150 га местности, около 32 км дорог, обнаружено и обезврежено 4760 взрывоопасных предметов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы, брошенные или несработавшие боеприпасы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской и инженерной инфраструктуры.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. Всего с начала работ восстановлены 48 опор и 17,2 км ЛЭП, 31 трансформатор