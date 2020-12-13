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COVID-19: в Армении зарегистрировано 1013 новых случаев, вылечились  648 человек

COVID-19: в Армении зарегистрировано 1013 новых случаев, вылечились  648 человек

По состоянию на 11:00 часов  13 декабря в Армении в  целом подтверждено 148.325 случаев заболевания коронавирусом,   125.169 выздоровели и 2486 умерли. Фактически лечение от коронавирусной болезни проходят 20.053 пациента. Всего было проведено 548 359 тестов.

Как сообщили Арменпресс в Минздраве РА, 12 декабря было проведено 3.119 тестирований, в  результате  которых подтверждено 1.013 новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 648  случаев выздоровления и 24 случая смерти.

12 декабря зарегистрировано 2 смертельных случая, когда пациенты переболели коронавирусным заболеванием, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев -  617.

 

М. А.


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