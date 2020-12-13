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Президент Саркисян обратился к МО и МИД с призывом представить ситуацию в Арцахе

Президент Саркисян обратился к МО и МИД с призывом представить ситуацию в Арцахе

Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением,   призвав Министерство обороны и Министерство иностранных дел  Республики Армения представить ситуацию в Арцахе, а также действия, предпринятые армянской стороной для защиты сел Ин Тахер (Старый Таглар) и Хцаберд   Гадрутского района и эффективного соблюдения режима прекращения огня.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения.

В  заявлении говорится: «12 декабря вооруженные силы Азербайджана, нарушив объявленный  9 ноября режим прекращение огня, захватили село Ин Тахер (Старый Таглар)   Гадрутского района Арцаха и двинулись в сторону села Хцаберд того же района.

До сих пор соответствующие ведомства правительства РА должным образом четко не представили ситуацию и действия, предпринятые армянской стороной.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Президент Республики призывает Министерство обороны и Министерство иностранных дел  Республики Армения незамедлительно представить  общественности ситуацию в Арцахе, а также действия, предпринятые армянской стороной для эффективной защиты указанных населенных пунктов и соблюдения режима прекращения огня.

В то же время президент Республики призывает Национальное Собрание РА срочно созвать внеочередное заседание, которое рассмотрит причины сложившейся ситуации в Гадрутском районе и пути ее разрешения.

Высоко оценивая режим прекращение огня, достигнутого 9 ноября при посредничестве президента Российской Федерации, и его соблюдение, президент Армении напоминает, что решением Верховного Совета Республики Армения от 8 июля 1992 г.   Республика Армения обязана последовательно поддерживать Нагорно-Карабахскую Республику и защиту прав ее населения».

 

 


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