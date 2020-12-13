Российское командование заверило, что договорилось  о стабилизации ситуации. Айк Ханумян

Вечером 12 декабря группа арцахцев собралась на российской миротворческой базе в Степанакерте, чтобы понять их позицию в связи с нападением азербайджанцев на два села в Гадруте.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил бывший депутат Национального собрания Арцаха Айк Ханумян.

«Сегодня противник, используя артиллерию, захватил Ин Тахер и двинулся в сторону Хцаберда. У нас 6 раненых. С нами говорил заместитель командира российского командования (генерала Мурадова в Арцахе нет). Заместитель командующего заверил, что они договорились со сторонами о стабилизации ситуации. Наши войска остались на позиции Хцаберда, но противник вошел в село. Отмечу, что территория охранялась Армией обороны, российских миротворческих позиций там не было. Сейчас на всех уровнях ведутся переговоры о восстановлении прежних позиций. Завтра в 11 часов мы снова встретимся, чтобы узнать новости», - сказал Ханумян.

12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Республики Арцах — Ин Тагер и Хцаберд.

Части Армии обороны Арцаха принимают адекватные меры для подавления активности противника.

Армия обороны Арцаха ранее заявляла, что 11 декабря около 20:40 часов противник предпринял попытку атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении Армии обороны. В результате начавшейся перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Подробности случившегося выясняются.