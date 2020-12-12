Иран будет серьезно противостоять искаженным представлениям об исторических реалиях региона. Посол

Посол Ирана в Армении Аббас Зохури, ссылаясь на события, последовавшие за недавним заявлением президента Турции Эрдогана, заявил, что иранское правительство и народ будут серьезно противостоять искаженным представлениям об исторических реалиях региона.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице посольства Ирана в Армении в Twitter.

«Позиция министра иностранных дел Зарифа, вызов посла Турции в МИД Ирана, реакция всего иранского народа показали, с какой чувствительностью и серьезностью иранское правительство и народ будут противостоять искаженным представлениям об исторических реалиях региона», - отметил посол.

Посол Турции в Иране вызван в МИД в связи с заявлениями президента Эрдогана в Баку. Тегеран откликнулся на экспансионистские призывы президента Турции.