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Иран будет серьезно противостоять искаженным представлениям об исторических реалиях региона. Посол

Иран будет серьезно противостоять искаженным представлениям об исторических реалиях региона. Посол

Посол Ирана в Армении Аббас Зохури, ссылаясь на  события, последовавшие за недавним заявлением президента Турции Эрдогана, заявил, что иранское правительство и народ будут серьезно противостоять искаженным представлениям об исторических реалиях региона.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице посольства Ирана в Армении в Twitter.

«Позиция министра иностранных дел Зарифа, вызов посла Турции в МИД  Ирана, реакция всего иранского народа показали, с какой  чувствительностью и серьезностью иранское правительство и народ будут противостоять искаженным  представлениям об исторических реалиях региона», - отметил посол.

Посол Турции в Иране вызван в МИД в связи с заявлениями президента Эрдогана в Баку. Тегеран откликнулся на экспансионистские призывы президента Турции.


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