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Алиев заявил сопредседателям Минской группы ОБСЕ, что в Баку их не приглашал 

Алиев заявил сопредседателям Минской группы ОБСЕ, что в Баку их не приглашал 

Президент Азербайджана Ильхам Али заявил, что не приглашал сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Баку. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает  РИА Новости. 

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прибыли в Баку 12 декабря в рамках регионального визита. Их принял Алиев. 

«Это была ваша идея приехать сюда (в Баку – ред.). Я могу повторить это перед камерами. Я не приглашал Минскую группу в гости, но когда мне сообщили, что Минская группа хочет приехать, я не возражал. Может, им есть что мне сказать. Если вы хотите сказать это перед камерами, так и скажите. Если нет, я попрошу их уйти.  Я слушаю вас», - сказал Алиев.

Он считает, что Минская группа ОБСЕ не сыграла никакой роли в урегулировании в Карабахе.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шоффер (США) и Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик  прибудут в Ереван 13 декабря. 

Причина отсутствия российского сопредседателя в Баку неизвестна.


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