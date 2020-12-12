Российские миротворцы  потребовали от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие

Представитель штаба российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе заявил, что стрельба велась в Гадрутском районе.

Как сообщает "Арменпресс", об этом сообщают российские СМИ. По словам источника, к сторонам сразу же был обращен призыв полностью соблюдать режим прекращения огня.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают российские СМИ.

Согласно источнику, путем прямых контактов сторонам немедленно было предъявлено требование соблюдать режим прекращения огня.

12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Республики Арцах — Ин Тагер и Хцаберд.

Части Армии обороны Арцаха принимают адекватные меры для подавления активности противника.

Армия обороны Арцаха ранее заявляла, что 11 декабря около 20:40 часов противник предпринял попытку атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении Армии обороны. В результате начавшейся перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Подробности случившегося выясняются.