Минобороны России зарегистрировало первый случай нарушения режима прекращения огня

Российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг, и 11 декабря они зарегистрировали первый случай нарушения режима прекращения огня.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Минобороны РФ от 12 декабря.

«Миротворцы круглосуточно следят за ситуацией вокруг режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. 11 декабря был зарегистрирован один случай нарушения режима прекращения огня», - говорится в сообщении Минобороны.

12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Республики Арцах — Ин Тагер и Хцаберд.

Части Армии обороны Арцаха принимают адекватные меры для подавления активности противника.

Армия обороны Арцаха ранее заявляла, что 11 декабря около 20:40 часов противник предпринял попытку атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении Армии обороны. В результате начавшейся перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Подробности случившегося выясняются.