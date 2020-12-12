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Минобороны России зарегистрировало первый случай нарушения режима прекращения огня

Минобороны России зарегистрировало первый случай нарушения режима прекращения огня

Российские миротворцы продолжают  круглосуточный мониторинг, и 11 декабря они  зарегистрировали первый случай нарушения режима прекращения огня. 

Как  передает Арменпресс,  об этом говорится в сообщении Минобороны РФ от 12 декабря. 

«Миротворцы круглосуточно следят за ситуацией вокруг режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.  11 декабря был зарегистрирован один случай нарушения режима прекращения огня», - говорится в сообщении Минобороны. 

12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Республики Арцах — Ин  Тагер и Хцаберд.

Части Армии обороны Арцаха  принимают адекватные меры для подавления активности противника.

Армия обороны Арцаха ранее заявляла, что 11 декабря около 20:40 часов противник предпринял попытку атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении Армии обороны. В результате начавшейся перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Подробности  случившегося выясняются.


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