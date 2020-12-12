Нападение Азербайджана должно удостоиться  ответа российских миротворцев. Пресс- секретарь Пашиняна

На атаку азербайджанских войск в направлении Ин Тагер — Хцаберд в первую очередь должны ответить российские миротворцы.

Так заявила официальный представитель премьер-министра Армении Мане Геворкян.

«С раннего утра руководство миротворческих сил полностью осведомлено о происходящих событиях», - как передает Арменпресс, сказала Геворкян.

12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Республики Арцах — Ин Тагер и Хцаберд.

Части Армии обороны Арцаха принимают адекватные меры для подавления активности противника.

Армия обороны Арцаха ранее заявляла, что 11 декабря около 20:40 часов противник предпринял попытку атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении Армии обороны. В результате начавшейся перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

Подробности а выясняются.