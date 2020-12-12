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Азербайджан возобновил наступление в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд

Азербайджан возобновил наступление в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд

12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Республики Арцах — Ин  Тагер (Старый Таглар) и Хцаберд.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Министерства обороны  РА, подразделения Армии обороны предпринимают  адекватные действия для  подавления  активности противника.  

 

Армия обороны Арцаха ранее заявляла, что 11 декабря около 20:40 часов противник предпринял попытку атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении Армии обороны. В результате перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Подробности дела выясняются.

Села  Старый Таглар  и  Хцаберд находятся в Гадрутском районе.


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