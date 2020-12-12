Азербайджан возобновил наступление в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд

12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Республики Арцах — Ин Тагер (Старый Таглар) и Хцаберд.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства обороны РА, подразделения Армии обороны предпринимают адекватные действия для подавления активности противника.

Армия обороны Арцаха ранее заявляла, что 11 декабря около 20:40 часов противник предпринял попытку атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении Армии обороны. В результате перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Подробности дела выясняются.

Села Старый Таглар и Хцаберд находятся в Гадрутском районе.