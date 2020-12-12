Уволен начальник Главного управления внутренней безопасности Минобороны Азербайджана 

Уволен начальник Главного управления внутренней безопасности Министерства обороны Азербайджана генерал-майор Рамиль Аскеров.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило Минобороны страны.

Приказ об увольнении Аскерова подписал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

Причина увольнения начальника Главного управления внутренней безопасности Министерства обороны Азербайджана до сих пор неизвестна.