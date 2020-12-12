У Эрдогана появятся новые проблемы в российско-турецких отношениях․ Bloomberg 

В связи с недавними геополитическими событиями в российско-турецких отношениях наблюдается рост напряженности, что может создать новые проблемы для президента Турции Эрдогана.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в докладе, опубликованном агентством Bloomberg.

Война в Нагорном Карабахе закончилась после подписания трехстороннего заявления между Арменией, Азербайджаном и Россией. Пока стороны сидели за столом после посредничества России, армянские силы ушли с территорий, переходящих под контроль Азербайджана. Отмечается важная роль Турции в успехе Азербайджана в войне против Нагорного Карабаха, поскольку она поддерживала Азербайджан на протяжении всей войны — как в политическом, так и в военном отношении.

В повестке дня международных СМИ оказался визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан для участия 10 декабря в так называемом «Параде Победы» в честь территорий, захваченных у Нагорного Карабаха. По данным Bloomberg, Эрдоган принял участие в параде с большой гордостью, так как он внес большой вклад в эту победу. Агентство написало, что российский лидер Путин не выказывал своего гнева по поводу ситуации, сложившейся еще в бывшем Советском Союзе. Bloomberg пишет: «Если Эрдоган попытается улучшить отношения с избранным президентом США Байденом, Россия сделает все возможное, чтобы у Турции далее продолжились проблемы в НАТО».

Согласно докладу, в Азербайджане, Сирии, Ливии турки и русские находятся по разные стороны конфликтов, и все это не может не сказаться на их двусторонних отношениях. По мнению председателя Совета по международным отношениям России Андрея Кортунова, российско-турецкие отношения будут становиться все более напряженными.

«Российско-турецкие отношения достаточно напряженные. Даже в условиях конфронтации существует конкуренция в балансе сил в регионе. Для России по-прежнему будет очень важно поддерживать хорошие отношения с Турцией в плане стратегического сотрудничества. Россия внимательно следит за этим. Проблемы Эрдогана увеличатся во время правления Байдена», - сказал Кортунов.