Власти Китая объявили о закрытии города Дуннина на границе с Россией из-за пандемии

Китайские власти полностью прекращают транспортное сообщение с городом Дуннином в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией в связи с внезапно возросшим риском локальной вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщила в субботу региональная руководящая рабочая группа по противодействию эпидемиологической угрозе.

Как следует из распространенного уведомления, с 00:00 13 декабря по пекинскому времени (19:00 мск, 12 декабря) Дуннин не сможет покинуть ни один человек или средство передвижения. Временно приостановлена работа всего общественного транспорта. Владельцы автомобилей лишаются права использовать свои машины "вплоть до особого распоряжения правительства".

Все магазины, универмаги, рынки и прочие торговые точки города, а также коммунальные службы обязаны в течение пяти дней предоставить местной администрации результаты тестов на коронавирус всего персонала и отчетность о проведении инспекции, которая подтверждает отсутствие заражения на территории подотчетных объектов.

В Дуннине постоянно проживают более 210 тыс. человек, он расположен в 60 км от Владивостока.