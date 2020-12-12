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Лавров и Байрамов обсудили практические шаги по реализации заявления по Нагорному Карабаху

Лавров и Байрамов обсудили практические шаги по реализации заявления по Нагорному Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт МИД России.

«Обсуждались актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня, в том числе практические вопросы реализации заявления лидеров Армении, Азербайджана и России об урегулировании нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении.

9 ноября премьер-министр Армении и  президенты Азербайджана и России подписали заявление, в котором призвали положить конец войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха 27 сентября.

 

 

 


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