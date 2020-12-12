COVID-19: число инфицированных в мире составляет более 71 млн 560 тыс. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире - COVID-19 - превысило 71 миллион 560 тысяч.

Как передает Арменпресс, по данным центров исследования коронавируса, число умерших превысило 1 миллион 603 тысячи человек. Выздоровели более 49 миллионов 780 тысяч человек.

В США - 16 миллионов 295 тысяч 714 подтвержденных случаев. Число погибших здесь - 302 762 человека. По этому показателю США занимают первое место в мире. Число подтвержденных случаев в Индии, находящейся на втором месте, достигло 9 миллионов 829 тысяч 136, количество смертей - 142 тысячи 680. Далее идет Бразилия, где коронавирусом заразились в общей сложности 6.836.313 человек. 180.453 человека умерли от инфекции в стране. За Бразилией следует Россия, занимающая четвертое место по количеству инфицированных - 2 миллиона 625 тысяч 848 случаев. За прошедшие сутки здесь зарегистрировано 28 137 новых случаев. 46.453 человека умерли от коронавирусной инфекции в России с момента вспышки. Франция находится на 5-м месте по общему количеству инфицированных, где число подтвержденных случаев составляет 2 миллиона 351 тысяча 372, число смертей - 57 тысяч 567.

Также в первой десятке - Великобритания, Италия, Турция, Испания и Аргентина.

Иран выделяется среди стран региона - с общим числом инфицированных 1 миллион 100 тысяч 818, Число смертей 51 тысяча 949. Число подтвержденных случаев заболевания в Грузии достигло 187 006 человек, с момента вспышки инфекции здесь скончались 1744 человека.

Китай, страна происхождения инфекции, находится на 79-м месте. Общее количество подтвержденных случаев составляет 86 701 человек, из которых 81 774 выздоровели. Число погибших - 4634 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных территорий стран превысило 220.