Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в Баку встретились с Алиевым

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шоффер (США) и Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик встретилисьв Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Арменпресс, встреча состоялась в рамках регионального визита сопредседателей.

На встрече присутствовал также посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Бочарников.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего президента также посетят Ереван.