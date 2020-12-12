Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в Баку встретились с Алиевым
16:57, 12 Декабрь, 2020
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шоффер (США) и Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик встретилисьв Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Как передает Арменпресс, встреча состоялась в рамках регионального визита сопредседателей.
На встрече присутствовал также посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Бочарников.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего президента также посетят Ереван.
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