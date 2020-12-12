Баку выигрывает разведывательную войну благодаря сделкам с Израилем

Разведывательная платформа Intelligenceonline опубликовала развернутую статью о второй арцахской войне, в которой отмечалось, что Азербайджан выиграл разведывательную войну благодаря сделкам с Израилем.

Как передает Арменпресс, платформа считает разведывательные данные, предоставленные Израилем Баку, важной частью победы Азербайджана.

В статье говорится, что в то время как весь мир был сосредоточен на помощи, которую оказывали Азербайджану Турция и сирийские террористы, а также на предоставленных ВС Азербайджана израильских БПЛА, Израиль снабжал Азербайджан еще и разведывательной информацией.

Израильские компании предоставили Азербайджану четкие данные о географическом рельефе Нагорного Карабаха, что облегчило азербайджанской армии передвижение через эти районы. Intelligenceonlineотмечает, что благодаря этим данным дроны смогли точно поразить цели, нанеся армянской стороне значительные потери.

Автор статьи отмечает, что Израиль смог испытать свою технику на территориях, прилегающих к Ирану, что для него имеет большое значение.