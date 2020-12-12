12 декабря - Всемирный день всеобщего охвата услугами здравоохранения

Согласно декларации, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, 12 декабря объявлен Всемирным днем всеобщего охвата услугами здравоохранения, призывая все страны внести свой вклад в повышение уровня доступа к медицинскому обслуживанию.

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Республики Армения сообщает, что значение этого дня - сделать качественные медицинские услуги доступными для всех слоев населения, независимо от социального статуса, включая профилактику заболеваний, диагностику, а также оказание передовой медицинской помощи.

Эпидемия COVID-19 - это нужный опыт для всех стран, позволяющий проверить состоятельность нашей системы доступа к инициативам в области здравоохранения.Он является угрозой прогрессу в этой области, что может нарушить оказание медицинской помощи, истощая ресурсы до предела, обнажая влияние десятилетий ограниченных инвестиций в ключевые функции первичной медико-санитарной помощи и общественного здравоохранения.

Базовая медицинская помощь пока недоступна по крайней мере для половины населения мира. Мировые лидеры согласны с тем, что каждый должен иметь доступ к недорогому и качественному медицинскому обслуживанию.

Для достижения этой цели к 2030 году организациям здравоохранения необходимо объединить свои усилия и ресурсы для создания более прочных и доступных систем во всех странах.

Министерство здравоохранения Армении, соглашаясь с идеей всеобщего доступа к медицинской помощи, предпринимает шаги, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной для населения нашей страны.