Блокпосты российских миротворцев обеспечиваются современными сооружениями и оборудованием

Российские миротворцы оборудовали наблюдательные посты фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Для достижения этих целей контуры «Блокпоста» оборудованы габионами насыпного типа ГНТ-2 и ГНТ-3. Данная конструкция обеспечивает полную защиту российского миротворческого контингента данного блокпоста от стрелкового оружия и осколков.

Также инфраструктура поста включает в себя два комфортабельных жилых модуля для проживания личного состава, блок-модуль для приготовления и приема пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль, оборудованный агрегатами для подачи постоянной электроэнергии.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.