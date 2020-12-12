Умер Валентин Гафт

На 86-м году жизни умер актер Валентин Гафт, сообщила РИА Новости его жена Ольга Остроумова.

Это подтвердил театр "Современник", где артист служил с 1969 года. Прощание с Гафтом пройдет во вторник, его похоронят на Троекуровском кладбище.

Летом 2019 года актер перенес инсульт. Валентин Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и многие другие.