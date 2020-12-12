Россия расширила санкционный список в отношении Украины

Правительство России утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в приложение №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года №1300 "О мерах по реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года №592" ... изменения, изложив его в редакции, согласно приложению", - говорится в документе.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, сейчас в списке 849 фамилий, в первоначальном варианте в ноябре 2018 года их было 322. Нынешнее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 7 декабря и вступает в силу со дня опубликования - 11 декабря.

В минувшем сентябре в этот список попал экс-президент страны Петр Порошенко.