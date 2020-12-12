Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало новые имена военнослужащих, погибших в боях за Родину.

Алексанян Арман Вазгенович, род.в 2001 г. Шахбарян Тигран Тонаканович, род.в2001 г. АмирджанянАрутюн Сурикович, род.в1983 г. Резервист Никогосян Армен Юрикович, род.в1988 г. Седракян Паргев Каренович, род.в2001 г. Карапетян Аргишти Масисович, род.в1989 г. Резервист Джаноян Карен Маргарович, род.в1978 г. Сулейманян Сасун Владимирович, род.в1981 Резервист Петросян Сержик Эдикович, род.в1970 г. Саргсян Гор Манукович, род.в1999 г. Хачатрян Гор Самвелович, род.в1998 г. Елинян Арам Варданович, род.в2001 г. Маргарян Андраник Артакович, род.в2001 г. Геворгян АзатАраиеович, род.в2000 г. Манташян Левон Каренович, род.в2001 г. Резервист Казарян Арман Варданович, род.в1981 Резервист ГалстянМанвелГалинович, род.в 1964 г. Доброволец Харатьян Альберт Арменович, род.в1995 г. Наапетян Арсен Оганесович, род.в2001 г. Егоян Размик Грачевич, род.в1987 г. Абрамян Нарек Ашотович, род.в1987 г. Резервист Давтян Мелкон Гагикович, род.в1997 г. Резервист Григорян ШагенНверович, род.в1991 г. Резервист Наджарян Карен Адибекович, род.в1974 г. Арутюнян Ашот Генрикович, род.в1977 г. Аветисян Аваг Паруйр, род.в2000 г. Резервист Варданян Гриша Тигранович, род.в1997 г. Симонян Гога Самвелович, род.в2001 г. Чатинян Левон Вагеевич, род.в2000 г. МеликянВазгенСаркисович, род. 2002 г. Оганесян Давид Гамлетович, род.в2001 г. Мирзоян Карен Артурович, род.в2000 г. Бадалян Нарек Арманович, род.в2001 г. Чилингарян Грант Меружанович, род.в2001 г. Поркашян Сос Араратович, род.в2001 г. Казарян Само Каренович, род.в2000 г.

Ранее Армия обороны Арцаха сообщила имена 1779 погибших. Судебно-медицинская служба Министерства здравоохранения Республики Армения в настоящее время проводит судебно-медицинскую экспертизу тел 2996 военнослужащих, погибших в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха.