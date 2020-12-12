Армия обороны Арцаха обнародовала имена погибших военнослужащих
12:21, 12 Декабрь, 2020
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало новые имена военнослужащих, погибших в боях за Родину.
- Алексанян Арман Вазгенович, род.в 2001 г.
- Шахбарян Тигран Тонаканович, род.в2001 г.
- АмирджанянАрутюн Сурикович, род.в1983 г.
- Резервист Никогосян Армен Юрикович, род.в1988 г.
- Седракян Паргев Каренович, род.в2001 г.
- Карапетян Аргишти Масисович, род.в1989 г.
- Резервист Джаноян Карен Маргарович, род.в1978 г.
- Сулейманян Сасун Владимирович, род.в1981
- Резервист Петросян Сержик Эдикович, род.в1970 г.
- Саргсян Гор Манукович, род.в1999 г.
- Хачатрян Гор Самвелович, род.в1998 г.
- Елинян Арам Варданович, род.в2001 г.
- Маргарян Андраник Артакович, род.в2001 г.
- Геворгян АзатАраиеович, род.в2000 г.
- Манташян Левон Каренович, род.в2001 г.
- Резервист Казарян Арман Варданович, род.в1981
- Резервист ГалстянМанвелГалинович, род.в 1964 г.
- Доброволец Харатьян Альберт Арменович, род.в1995 г.
- Наапетян Арсен Оганесович, род.в2001 г.
- Егоян Размик Грачевич, род.в1987 г.
- Абрамян Нарек Ашотович, род.в1987 г.
- Резервист Давтян Мелкон Гагикович, род.в1997 г.
- Резервист Григорян ШагенНверович, род.в1991 г.
- Резервист Наджарян Карен Адибекович, род.в1974 г.
- Арутюнян Ашот Генрикович, род.в1977 г.
- Аветисян Аваг Паруйр, род.в2000 г.
- Резервист Варданян Гриша Тигранович, род.в1997 г.
- Симонян Гога Самвелович, род.в2001 г.
- Чатинян Левон Вагеевич, род.в2000 г.
- МеликянВазгенСаркисович, род. 2002 г.
- Оганесян Давид Гамлетович, род.в2001 г.
- Мирзоян Карен Артурович, род.в2000 г.
- Бадалян Нарек Арманович, род.в2001 г.
- Чилингарян Грант Меружанович, род.в2001 г.
- Поркашян Сос Араратович, род.в2001 г.
- Казарян Само Каренович, род.в2000 г.
Ранее Армия обороны Арцаха сообщила имена 1779 погибших. Судебно-медицинская служба Министерства здравоохранения Республики Армения в настоящее время проводит судебно-медицинскую экспертизу тел 2996 военнослужащих, погибших в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха.
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