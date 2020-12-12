Ани Самсонян обратилась к начальнику полиции Армении по поводу действий полиции во время акций

Член фракции «Просвещенная Армения» Национального Собрания РА Ани Самсонян направила письменное заявление начальнику полиции РА, полковнику Ваге Казаряну, по поводу действий полиции во время мирных митингов и акций неповинения.

Как передает Арменпресс,с 10 ноября в Ереване в столице в ряде общин Республики Армения проходят акции протеста, акции гражданского неповиновения, марши, а также различные митинги против трехстороннего заявления, подписанного премьер-министром Армении НиколомПашиняном и его дальнейшегопребывания на своем посту.

«Проведя мониторинг за работой полиции с целью обеспечения безопасности права на мирные собрания граждан, мы отмечаем, что с каждым днем действия полиции становятся все более агрессивными. В частности, обращаю Ваше внимание на следующие нарушения. Мы фиксируем случаи массовых арестов протестующих, направленных на ущемление права на свободу мирных собраний. Такая практика неприемлема иее следует исключить. Полиция применяет непропорционально большую физическую силу против демонстрантов -как мужчин, так и женщин. О незаконном обращении полиции с митингующими говорят не только свидетельства очевидцев, но и многочисленные видеозаписи. Правовых оснований для задержания участников митинга полиция не представляет.

Каждый лишенный свободы гражданин имеет право знать, за что и почему он арестован или задержан. Полиция без всяких на то оснований задерживает людей, не нарушающих общественный порядок. Полиция сообщила, что протестующие доставляются на основании статьи 182 Кодекса об административных правонарушениях - за невыполнение законных требований полицейского или военнослужащего полицейских войск в ходе выполнения ими мер по соблюдению общественного порядка, общественной безопасности, а до задержания не озвучиваются никакие юридическиеобоснования. Мы зафиксировали случаи препятствования и насилия со стороны полициив отношении журналистов во время выполнения ими своих обязанностей.

Беспрепятственная работа журналистов гарантируется, любые посягательства на нее недопустимы.

11 декабря сотрудники ДП остановили участников мотопробега на проезжей части площади Республики, задержали участников марша, а их транспортные средства перевезли на особую территорию, охраняемую полицией, объясняя это тем, что они остановлены на запрещенном месте. Получается, что действия полиции стали основанием для перенесения транспортных средств участников пробега на особо охраняемую территорию. Есть также видео, которое доказывает, что милиционер призывал водителя автомобиля, чтобы он ехал в направлении демонстрантов, умышленно нанеся вред их жизни и здоровью.

Очевидцы предупреждают, что при задержании полиция намеренно избивала протестующих, что можно расценить как очевидное физическое насилие. Считаю необходимым напомнить, что во время мирных митингов задача полиции - не заглушить голос протеста гражданина, а обеспечить его безопасность, защиту жизни и здоровья. С учетом вышеупомянутого, предлагаю пересмотреть стиль работы полиции, провести служебное расследование всех противоправных действий сотрудников полиции, а также провести следственные мероприятия в отношении действий, содержащих элементы криминального характера», - говорится в заявлении партии «Просвещенная Армения».