На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги, местами гололед

На территории Армении закрытые автомобильные дороги.

Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Карилич Арагацотнской области, закрыты. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,на трассе Артик-Алагяз (Шираккой области)и дороге Горис-Капан (Сюникской области)туман и местами гололед.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ,автодорога Степанцминда-Ларс открытадля всех типов транспорта.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.