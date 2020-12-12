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Прекращена подача газа в некоторых районах административного округа Арабкир

Прекращена подача газа в некоторых районах административного округа Арабкир

12 декабря в 10:15 в административномокруге Арабкир Еревана было прекращено газоснабжение потребителей —  в границах  улицПапазяна, Тиграняна и Варшавян.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ЗАО "Газпром Армения". Отмечается, что для получения дополнительной информации граждане могут звонить по телефону 1-04.

 


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