Прекращена подача газа в некоторых районах административного округа Арабкир
12 декабря в 10:15 в административномокруге Арабкир Еревана было прекращено газоснабжение потребителей — в границах улицПапазяна, Тиграняна и Варшавян.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ЗАО "Газпром Армения". Отмечается, что для получения дополнительной информации граждане могут звонить по телефону 1-04.
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