COVID-19: в Армении подтверждено 995 новых случаев. Выздоровели 1047 граждан

По состоянию на 12 декабря, в Армении подтверждено в целом 147.312 случаев заболевания коронавирусом, из них 124.521 пациент вылечился.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время фактически лечение от коронавирусной болезни получают 19.714 пациентов. За последние 24 часа было проведено 2846 тестов, всего же – 545.240 тестов. Таким образом, подтверждено 995 новых случаев заболевания коронавирусом, 1047 человек вылечены.

В общей сложности зарегистрировано 2462 случая смерти от коронавируса (+ 17). Также было 2 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, но смерть наступила из-за другого заболевания.

Всего таких случаев 615. 11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00 11 сентября по 11 января 2021г. включительно.

ЛилитДемурян