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"Айастани Анрапетутюн": Эрдоган не скрывает своих намерений в отношении Ирана

"Айастани Анрапетутюн": Эрдоган не скрывает своих намерений в отношении Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прочитал вчера во время парада в Баку известное стихотворение «Араз, Араз», посвященное реке Аракс, в котором он обратился к народу Атрпатакана (Иран): «Мы не отделились от вас, нас разделили насильно», -  добавив, что Араз скоро обретет власть и силу, то есть  - активизируется.

В беседе с "АйастаниАнрапетутюн" эксперт-иранист Арут Аракелян отметил, что эти строки основываются  на материале исторических событий. Так, 74 года назад, 9 декабря, иранская армия при поддержке Советского Союза начала наступление на «государство» в иранской провинции Атрпатакан,  объявленное Демократической партией Азербайджана независимым, в результате чего оно было свергнуто. Эрдоган в своем вышеупомянутом заявлении  имел в виду именно эти исторические события, о которых говорится в тексте стихотворения. При этом он фактически рассказал о своих территориальных устремлениях в отношении этого региона Ирана.

Хотя официальные лица Ирана неоднократно приветствовали восстановление «территориальной целостности» Азербайджана и говорили об углублении экономических отношений между Ираном и Турцией, Ираном и Азербайджаном, президент Турции не стесняется указывать следующее направление своихэкспансионистских замыслов. По словам Арута Аракеляна, отношения между Турцией и Ираном нельзя назвать благополучными․ Турция, во всяком случае - в течение последнего года, пыталась обойти Иран и минимизировать экономические отношения. Например, в течение последних восьми месяцев Турция не покупала газ у Ирана, а это означает, что Турция пытается избавиться от своей экономической зависимости и стратегических отношений с Ираном».

 

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