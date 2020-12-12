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"Айастани Анрапетутюн": безнаказанность дала Турции зеленый свет

"Айастани Анрапетутюн": безнаказанность дала Турции зеленый свет

«Армянский народ 100 лет боролся за то, чтобы  предотвратить 10 декабря 2020 года. Мы боролись за признание и осуждение первого геноцида ХХ века, чтобы Турция отныне  не совершала подобное преступление. Но 10 декабря этого года Турция и Азербайджан просто плюнули в лицо цивилизованному миру с площади вБаку, угрожая армянскому народу новым геноцидом. Но эта угроза направлена не только в  наш адрес, это угроза всему миру. Безнаказанность дала Турции зеленый свет. Сегодня она накидывает на весь мир цепь  неонацизма, который всего лишь изменил свое название на пантюркизм».

 

Полностью  статью читайте в сегодняшнем номере газеты

 

 

 


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