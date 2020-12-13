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По траектории истории

По траектории истории

13 декабря 1883 г. родился Акоп Коджоян — армянский живописец, педагог, народный художник Армянской ССР, мастер изобразительного искусства и графики.

- 13 декабря 1873г.  родился Валерий Брюсов, известный русский поэт, прозаик, драматург, литературный критик и историк  (умер в 1924 году).

- 13 декабря 1940 года умер Степан Агаджанян, армянский художник-классик, народный художник СССР (родился в 1863 году).

- 1386 13 декабря родился Донателло, итальянский скульптор и один из основоположников скульптуры эпохи Возрождения,   (умер в 1466 г.).

- 13 декабря 1797 родился Генрих Гейне, известный немецкий поэт, публицист и литературный критик, 1856 г. (умер в 1856 г.).

- 13 декабря 2003 был арестован лидер Ирака Саддам Хусейн.

 

М. А.


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