Республика Армения снова оказалась в «зеленом» списке Украины. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Украине.

«Согласно этому, как минимум до 18 декабря пассажиры, прибывающие в Украину из Армении, не будут обязаны проходить тестирование COVID-19 или самоизолироваться, если они не были в странах «красного» списка в течение последних 14 дней.

При этом требование о страховании, покрывающей заболевание COVID-19, остается в силе (кроме граждан Украины, иностранцев со статусом постоянного проживания в Украине)», - говорится в сообщении.