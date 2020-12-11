Время в Ереване: 11:07:36,   11 Декабрь

Армения снова оказалась в «зеленом» списке Украины

Армения снова оказалась в «зеленом» списке Украины

Республика Армения снова оказалась в «зеленом» списке Украины. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Украине.

«Согласно этому, как минимум до 18 декабря пассажиры, прибывающие в Украину из Армении, не будут обязаны проходить тестирование COVID-19 или самоизолироваться, если они не были в странах «красного» списка в течение последних 14 дней.

При этом требование о страховании, покрывающей заболевание COVID-19, остается в силе (кроме граждан Украины, иностранцев со статусом постоянного проживания в Украине)», - говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации