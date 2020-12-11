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Проводятся работы по формированию новых рубежей

Проводятся работы по формированию новых рубежей
Проводятся работы по формированию новых рубежейВ южной части зоны государственной границы Республики Армения военнослужащие и резервисты подразделений Вооруженных сил Армении проводят совместные работы по формированию новых рубежей и охране границ. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.
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