Генсек ООН предрек сильнейший за 80 лет экономический спад

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что страны мира могут столкнуться c сильнейшим за 80 лет экономическим спадом.

"Социальные и экономические последствия пандемии огромны, и они продолжают усиливаться. Никакая вакцина не сможет исправить ущерб, который уже нанесен. Мы стоим перед лицом крупнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Гутерреш, выступая на форуме Нобелевской премии.

По его словам, сейчас на планете "растет крайняя нищета, надвигается угроза голода".

Генсек подчеркнул, что страны не смогли объединиться перед вызовом, который бросил коронавирус.

"Пандемия — это кризис, не похожий ни на какой другой, при нем мир сталкивается с общим врагом. К сожалению, правительства стран не предприняли совместного ответа на эту глобальную угрозу", — считает глава ООН.

Как указал Гутерреш, реакция на пандемию SARS-CoV-2 была "фрагментарной и хаотичной". Он добавил, что "страны, регионы и даже города конкурировали между собой за поставки предметов первой необходимости и передовых работников".

На прошлой неделе директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что в 2021 году мир рискует столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом. По его словам, из-за пандемии число людей, находящихся на грани голодной смерти, выросло до 270 миллионов. При этом Бизли уверен, что если удастся собрать необходимые средства, то мировое сообщество справится с "катастрофическим" годом.