Министр Папикян представил аппарату муниципалитета новоназначенного губернатора Сюника

Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян 11 декабря представил новоназначенного губернатора Сюника Меликсета Погосяна аппарату Сюникского муниципалитета и руководителям органов местного самоуправления.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в своей речи министр подчеркнул стратегическое значение Сюникской области и важность ее географического положения: «Сегодня, более чем когда-либо, очень важно, что человек с военным опытом, лично участвовавший в укреплении наших границ, берет на себя руководство регионом, осознавая веление времени. Взяв на себя такую ответственность в этот трудный момент, господин Погосян оказывает нашему государству величайшую услугу».

Министр Папикян пожелал новоназначенному губернатору и аппарату областной администрации плодотворной совместной работы.

Министр также поблагодарил бывшего губернатора Сюника Унана Погосяна за руководство регионом около двух лет, а также подчеркнул решающую роль Сюникских общин в обеспечении прочности тыла в последние месяцы.

Меликсет Погосян, в свою очередь, поблагодарил за оказанное доверие, отметив, что защита Сюника - от Мегри до Горайка, очень важна, и он сделает все возможное для ее обеспечения.

Унан Погосян поздравил губернатора Сюника, поблагодарил министра Папикяна и присутствующих за совместную работу.