Омбудсмен посетил приграничные села Сюникской области
Рабочая группа офиса Защитника прав человека во главе с омбудсменом Арманом Татояном посетила приграничные села Сюникской области. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Защитника прав человека.
В настоящее время проходят встречи в селе Неркин Хндзореск.
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