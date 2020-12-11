Омбудсмен посетил приграничные села Сюникской области

Рабочая группа офиса Защитника прав человека во главе с омбудсменом Арманом Татояном посетила приграничные села Сюникской области. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Защитника прав человека.

В настоящее время проходят встречи в селе Неркин Хндзореск.