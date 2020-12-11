Главы ЕАЭС планируют наладить совместное производство вакцины от коронавируса

Главы стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступили с предложением наладить совместное массовое производство вакцины против коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

"Нам надо сейчас объединить усилия, чтобы наладить производство, массовое производство высокоэффективной вакцины по борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал он, говоря о совместных предложениях глав государств-членов ЕАЭС.

Это будет открывать возможности для восстановления перемещения граждан стран ЕАЭС.

По словам Мясниковича, главы государств стран-членов ЕАЭС также проработали инициативу о совместном производстве самолетов.

"Я хотел бы еще раз обратить внимание тех, кто будет изучать материалы сегодняшнего заседания Евразийского экономического совета, на те инициативы, которые были выработаны на данном заседании. Речь идет о совместном производстве самолетов, участии в производстве самолетов", - отметил он.

Мясникович сообщил, что Высший евразийский экономический совет утвердил стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

"Я, безусловно, с большой благодарностью к главам государств хотел бы обратиться в связи с тем, что они утвердили стратегию развития Евразийского экономического союза до 2025 года. Это, действительно, историческое событие в рамках наших интеграционных процессов", - отметил он. Мясникович также добавил, что этот документ позволит по-новому решать вопросы евразийской экономической интеграции.

Мясникович сообщил, что саммит глав государств-членов ЕАЭС пройдет в мае 2021 года в Казахстане.

"Предварительно определено на май следующего года заседание Высшего евразийского экономического совета", - отметил он.