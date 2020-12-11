Парад победы в Баку – оскорбление не только Армении, но и России: Лазаревский клуб

Военный парад в Баку 10 декабря стал оскорблением не только Армении, армянского народа, но и его союзника - Российской Федерации. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Совета международного «Лазаревского клуба».

«Пляски на костях», которые устроили в Баку 10 декабря, назвав это «парадом победы», являются провокацией со стороны Азербайджана и Турции, публичным унижением Армении и армянского народа.

Но не только. Россия и Армения – союзники. Совет международного «Лазаревского клуба», объединяющего представителей гражданских обществ России и Армении, убежден, что своим вызывающим агрессивным жестом устроители торжества нанесли оскорбление не только Армении, но и России. В этой связи особенно кощунственно прозвучали отсылки президента Азербайджана к Великой Победе над фашизмом 1945 года. Полагаем, что подобные исторические параллели лживы, оскорбительны и более того – преступны», - говорится в заявлении.

Отмечается, что шествие в Баку означает и нечто особенное – легитимизацию неоосманских претензий Турции и попытку переписать в угоду ей историю региона.

«Публично это выразилось в присутствии на мероприятии турецкого лидера господина Эрдогана, его открытом восхищении Энвер-пашой – главным организатором геноцида армян в Османской империи и аплодисментах прохождению азербайджанских частей, обряженных в форму турецких интервентов Кавказа в 1918 году», - отмечается в заявлении.

Совет международного «Лазаревского клуба» отмечает, что Армении необходимо сделать выводы из тяжелых уроков Карабаха, объединиться, чтобы преодолеть горечь потерь и разочарований. Члены Совета убеждены, что только армянский народ вправе решать свою судьбу.

«Чем быстрее армянское общество найдет законное решение и придет к согласию, тем быстрее будут приняты реальные меры по восстановлению обороноспособности, экономики Армении и возрождению духа армянского народа», - говорится в заявлении.