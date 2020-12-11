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МИД Ирана вызвал посла Турции в связи с заявлениями Эрдогана 

МИД Ирана вызвал посла Турции в связи с заявлениями Эрдогана 

Иранский МИД вызвал посла Турции в Тегеране в связи с заявление президента турецкой республики Тайипа Эрдогана в Баку. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде.

"Послу Турции сообщили, что эпоха территориальных претензией и воинственной имперской экспансии уже много лет как позади", - цитирует его пресс-служба ведомства. По словам Хатибзаде, "было подчеркнуто, что Иран никому не позволит нарушить его территориальную целостность".

В четверг Эрдоган, выступая в Баку на военном параде, посвященном завершению военных действий в Карабахе, произнес строчки из стихотворения, в котором упоминалась река Арас. Речь шла о том, что "река была разделена насильно" между странами.

Река Арас является естественной границей между Азербайджаном и двумя населенными преимущественно тюркским населением иранскими провинциями Восточной и Западный Азербайджан. Слова Эрдогана в этом контексте были восприняты многими в Иране, как провозглашение идей пантюркизма, которые угрожают территориальной целостности исламской республики.


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