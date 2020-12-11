Вице-премьер Армении Тигран Авинян принял посла Китая

Вице-премьер Тигран Авинян 11 декабря принял новоназначенного посла Китайской Народной Республики в Республике Армения Фан Юна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, приветствуя гостя, Тигран Авинян отметил, что Китай является одним из важнейших партнеров Армении, и дальнейшее развитие основанных на взаимном доверии и взаимных интересах армяно-китайских отношений очень важно для Армении.

Поблагодарив за прием, посол Фан Юн отметил, что не пожалеет сил для дальнейшего развития и расширения армяно-китайского сотрудничества.

Вице-премьер Авинян рассказал о последних развитиях вокруг Арцаха, представил процесс обмена пленными и позицию армянской стороны.

Собеседники обсудили программы оказываемой Армении технической помощи, в частности, в сфере общественного транспорта и здравоохранения, а также обозначили возможности дальнейшего сотрудничества в рамках технической помощи.

Коснувшись торгово-экономических отношений, стороны с удовлетворением отметили, что Китай является одним из основных торговых партнеров Армении и благодаря совместной работе можно еще больше увеличить объем товарооборота. Тигран Авинян подчеркнул важность привлечения прямых китайских инвестиций и реализации взаимовыгодных программ.

В ходе встречи была затронута возможность возобновления обсуждения о строительстве медеплавильного завода в Армении с использованием современных технологий, процесс которого начался в конце прошлого года, но был временно приостановлен из-за коронавируса.

Была обсуждена также работа армяно-китайского совместного предприятия “Шанси-Наирит” и возможности расширения его деятельности.