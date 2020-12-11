Экс-глава МИД Армении не согласен с тем, что РФ сняла вопрос статуса Карабаха из переговоров
17:36, 11 Декабрь, 2020
Бывший министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян не считает правильным тезис о том, что Россия сняла вопрос статуса Нагорного Карабаха из переговорного процесса. Как сообщает Арменпресс, Налбандян сказал об этом в ходе состоявшейся 11 декабря видеомоста Ереван-Москва.
«Неверна та мысль, что Россия сняла вопрос о статусе Нагорного Карабаха из переговорного процесса. Это совсем не так. Вопрос статуса был во всех рабочих документах на протяжении всего переговорного процесса», - сказал Налбандян.
Эдвард Налбандян отметил, что важно, насколько сопредседателям удастся продолжить переговоры о статусе Карабаха.
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