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Экс-глава МИД Армении не согласен с тем, что РФ сняла вопрос статуса Карабаха из переговоров

Экс-глава МИД Армении не согласен с тем, что РФ сняла вопрос статуса Карабаха из переговоров

Бывший министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян не считает правильным тезис о том, что Россия сняла вопрос статуса Нагорного Карабаха из переговорного процесса. Как сообщает Арменпресс, Налбандян сказал об этом в ходе состоявшейся 11 декабря видеомоста Ереван-Москва.

«Неверна та мысль, что Россия сняла вопрос о статусе Нагорного Карабаха из переговорного процесса. Это совсем не так. Вопрос статуса был во всех рабочих документах на протяжении всего переговорного процесса», - сказал Налбандян.

Эдвард Налбандян отметил, что важно, насколько сопредседателям удастся продолжить переговоры о статусе Карабаха.


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