Вторая российская вакцина от COVID-19 поступила в гражданский оборот

Вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" поступила в гражданский оборот. Как передает Арменпресс, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Проводятся пострегистрационные и клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр "Вектор", — сказала она на совещании премьер-министра Михаила Мишустина .

Как уточнила Попова, на базе восьми медицинских центров "ЭпиВакКорону" получают три тысячи человек в пяти субъектах России.

Всем добровольцам выдают специальные памятки с правилами поведения после процедуры, добавила она.

Второй российский препарат для профилактики COVID-19 зарегистрировали в середине октября. Его создали на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре, вакцина получила название "ЭпиВакКорона".

Препарат рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра. Вакцина "Вектора" от COVID-19 будет бесплатной для россиян.

Уже по итогам первой фазы тестирования препарат доказал свою полную безопасность. Как отмечал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков, вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, но защищает от заражения как минимум на полгода.

Первой зарегистрированной в России и мире вакциной от коронавируса стал "Спутник V", разработанный специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.