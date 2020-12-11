В работу по поиску пропавших без вести включены также родственники

Уже около недели родственникам пропавших без вести военнослужащих разрешено участвовать в поисково-спасательных операциях на контрольных Азербайджану территориях военных действий. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил офицер отдела по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

«Участие родственников пропавших без вести солдат было достигнуто при посредничестве Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. Теперь в каждом направлении по два родителя могут присоединиться к поисково-спасательным отрядам на местах боевых действий и помочь им», - сказал Тадевосян. По его словам, поисково-спасательные работы ведутся на направлениях Физули и Джабраил.

«Вчера в Джебраиле были обнаружены тела 20 убитых военнослужащих, 1 - в Талыше. На данный момент нет места боевых действий, где завершены поисково-спасательные операции. Поэтому поиски будут продолжены по всем направлениям.

Процесс реализации во многом обусловлен соответствующими переговорами между МККК и российскими миротворцами с азербайджанской стороной в этом направлении. Хочу отметить, что всего с 13 ноября было найдено 802 тела. Пока что в Шуши был найден только один выживший армянский и один азербайджанский солдат», - сказал Унан Тадевосян.