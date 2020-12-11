По утверждению Эрдогана, Путин поддержал идею создания платформы региональной безопасности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин поддержал идею Азербайджана о создании платформы по обеспечению региональной безопасности, в которую могут войти Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и Армения. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА Новости”, об этом Эрдоган заявил в интервью журналистам в своем самолете во время возвращения из Азербайджана.

“Путин положительно относится к этой идее. В телефонном разговоре он спросил, что я думаю об этом. Я ему ответил, что если президент Азербайджана Ильхам Алиев положительно относится к этому, то важно, чтобы и я отнесся к этому положительно. В повестку на эту тему вступила даже Грузия”, - приводит слова Эрдогана “Haberturk”.

Кроме того, Эрдоган заявил, что если Армения присоединится к этой платформе, то в отношениях между Турцией и Арменией может быть открыта новая страница.