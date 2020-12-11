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По утверждению Эрдогана, Путин поддержал идею создания платформы региональной безопасности

По утверждению Эрдогана, Путин поддержал идею создания платформы региональной безопасности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин поддержал идею Азербайджана о создании платформы по обеспечению региональной безопасности, в которую могут войти Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и Армения. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА Новости”, об этом Эрдоган заявил в интервью журналистам в своем самолете во время возвращения из Азербайджана.

“Путин положительно относится к этой идее. В телефонном разговоре он спросил, что я думаю об этом. Я ему ответил, что если президент Азербайджана Ильхам Алиев положительно относится к этому, то важно, чтобы и я отнесся к этому положительно. В повестку на эту тему вступила даже Грузия”, - приводит слова Эрдогана “Haberturk”.

Кроме того, Эрдоган заявил, что если Армения присоединится к этой платформе, то в отношениях между Турцией и Арменией может быть открыта новая страница.


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