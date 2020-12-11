Австралия остановила производство собственной вакцины от COVID-19

В Австралии принято решение об остановке производства вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Квинсленда (UQ) и производителем вакцин CSL, сообщили разработчики препарата.

Они пояснили, что на первой фазе испытания препарата, в котором приняли участие 216 человек, было выявлено, что, несмотря на отсутствие серьезных побочных эффектов, выработавшиеся после вакцинирования испытуемых антитела мешают диагностике ВИЧ и приводят к ложноположительным результатам некоторых тестов на ВИЧ, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Учитывая полученные результаты, CSL заявила, что совместно с австралийским правительством приняла решение прекратить испытания вакцины на втором и третьем этапах.

"Этот результат подчеркивает существование рисков, связанных с ранней разработкой вакцины", - сказал Эндрю Нэш, главный научный сотрудник CSL.

По его словам, австралийская вакцина может быть доработана, но на это может понадобиться дополнительно до 12 месяцев.

Вместо этого CSL планирует произвести дополнительные 20 миллионов доз вакцины, разработанной британской компанией AstraZeneca Plc, в дополнение к 30 миллионам, которые она уже производит, в то время как правительство также намерено обеспечить дополнительные дозы вакцин Novavax.