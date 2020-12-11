Президент Арцаха подписал указ о зимнем призыве и демобилизации 2021 года

11 декабря Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о проведении зимнего призыва и демобилизации 2021 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Согласно указу, в январе - феврале 2021 года будет проведен зимний призыв на обязательную военную службу тех граждан Республики Арцах мужского пола, которым исполнилось 18 лет до 31 декабря 2020 года включительно и которые не воспользовались правом на отсрочку от призыва или утратили его.

Согласно указу, в январе 2021 года в установленный законом срок будут демобилизованы военнослужащие, уже прошедшие обязательную военную службу.